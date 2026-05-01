À grand coups de poêle Comédie théâtrale Fresnay-en-Retz Villeneuve-en-Retz

Villeneuve-en-Retz

À grand coups de poêle Comédie théâtrale

Fresnay-en-Retz Caba’Retz Théâtre Villeneuve-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:00:00

fin : 2026-05-29 20:00:00

Date(s) :

2026-05-29 2026-05-30 2026-05-31

Amateurs de théâtre, venez découvrir la dernière pièce proposée par la troupe Les 3 coups au théâtre de Fresnay à Villeneuve-en-Retz

A propos de la pièce

en première partie la troupe des jeunes les 3 p’tits coups qui vous présenteront L’atelier de Léonard de Vinci une pièce écrite et mise en scène par Jessy Patron.

en deuxième partie, la troupe adulte présente A grands coups de poêle de Vivien Lhéraux, une comédie familiale où quiproquo et meurtre font bon ménage.

Pratique

réservation en ligne

ou par téléphone auprès de l’association les 3 coups

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Fresnay-en-Retz Caba’Retz Théâtre Villeneuve-en-Retz 44580 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 43 35 73 81

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English :

Come and discover the latest play by the troupe Les 3 coups at the Théâtre de Fresnay in Villeneuve-en-Retz

L’événement À grand coups de poêle Comédie théâtrale Villeneuve-en-Retz a été mis à jour le 2026-05-26 par I_OT Pornic