À grand coups de poêle Comédie théâtrale Fresnay-en-Retz Villeneuve-en-Retz
À grand coups de poêle Comédie théâtrale Fresnay-en-Retz Villeneuve-en-Retz vendredi 29 mai 2026.
Villeneuve-en-Retz
À grand coups de poêle Comédie théâtrale
Fresnay-en-Retz Caba’Retz Théâtre Villeneuve-en-Retz Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:00:00
fin : 2026-05-29 20:00:00
Date(s) :
2026-05-29 2026-05-30 2026-05-31
Amateurs de théâtre, venez découvrir la dernière pièce proposée par la troupe Les 3 coups au théâtre de Fresnay à Villeneuve-en-Retz
A propos de la pièce
en première partie la troupe des jeunes les 3 p’tits coups qui vous présenteront L’atelier de Léonard de Vinci une pièce écrite et mise en scène par Jessy Patron.
en deuxième partie, la troupe adulte présente A grands coups de poêle de Vivien Lhéraux, une comédie familiale où quiproquo et meurtre font bon ménage.
Pratique
réservation en ligne
ou par téléphone auprès de l’association les 3 coups
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Fresnay-en-Retz Caba’Retz Théâtre Villeneuve-en-Retz 44580 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 43 35 73 81
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English :
Come and discover the latest play by the troupe Les 3 coups at the Théâtre de Fresnay in Villeneuve-en-Retz
L’événement À grand coups de poêle Comédie théâtrale Villeneuve-en-Retz a été mis à jour le 2026-05-26 par I_OT Pornic
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