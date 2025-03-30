Fête de la Musique Place du Marais Villeneuve-en-Retz
Fête de la Musique Place du Marais Villeneuve-en-Retz samedi 6 juin 2026.
Villeneuve-en-Retz
Fête de la Musique
Place du Marais Bourgneuf-en-Retz Villeneuve-en-Retz Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 19:00:00
fin : 2026-06-06 19:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Dans le cadre de la Fête de la Musique, l’association Vretz Box Son propose plusieurs concerts gratuits en plein air. Rendez-vous à la place du marais de Bourgneuf, à Villeneuve-en-Retz.
C’est le retour du printemps, et surtout du soleil tous ensemble, on célèbre la musique pour fêter l’évènement
Au programme 5 groupes éclectiques
Pratique
entrée gratuite tout public
bar et restauration sur place
évènement convivial et familial
entrée libre à partir de 19h
Retrouvez ici tous les évènements programmés à Villeneuve-en-Retz .
Place du Marais Bourgneuf-en-Retz Villeneuve-en-Retz 44580 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 30 17 60 67 vretzboxson@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of the Fête de la Musique, the Vretz Box Son association is offering several free open-air concerts. Rendezvous at Place du marais de Bourgneuf, Villeneuve-en-Retz.
L’événement Fête de la Musique Villeneuve-en-Retz a été mis à jour le 2026-05-26 par I_OT Pornic
À voir aussi à Villeneuve-en-Retz (Loire-Atlantique)
- À grand coups de poêle Comédie théâtrale Fresnay-en-Retz Villeneuve-en-Retz 29 mai 2026
- Marché de Bourgneuf-en-Retz Les Halles Villeneuve-en-Retz 30 mai 2026
- Marché de Bourgneuf-en-Retz Place du Marais Villeneuve-en-Retz 31 mai 2026
- Collecte de sang Salle Polyvalente Villeneuve-en-Retz 1 juin 2026
- Séances du bistrot mémoire Bourgneuf-en-Retz Villeneuve-en-Retz 2 juin 2026