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Fête de la Musique Place du Marais Villeneuve-en-Retz

Fête de la Musique Place du Marais Villeneuve-en-Retz samedi 6 juin 2026.

Lieu : Place du Marais

Adresse : Bourgneuf-en-Retz

Ville : 44580 Villeneuve-en-Retz

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Villeneuve-en-Retz

Fête de la Musique

Place du Marais Bourgneuf-en-Retz Villeneuve-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 19:00:00
fin : 2026-06-06 19:00:00

Date(s) :
2026-06-06

Dans le cadre de la Fête de la Musique, l’association Vretz Box Son propose plusieurs concerts gratuits en plein air. Rendez-vous à la place du marais de Bourgneuf, à Villeneuve-en-Retz.
C’est le retour du printemps, et surtout du soleil tous ensemble, on célèbre la musique pour fêter l’évènement

Au programme 5 groupes éclectiques

 

Pratique

entrée gratuite tout public
bar et restauration sur place
évènement convivial et familial 
entrée libre à partir de 19h

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Villeneuve-en-Retz   .

Place du Marais Bourgneuf-en-Retz Villeneuve-en-Retz 44580 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 30 17 60 67  vretzboxson@gmail.com

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English :

As part of the Fête de la Musique, the Vretz Box Son association is offering several free open-air concerts. Rendezvous at Place du marais de Bourgneuf, Villeneuve-en-Retz.

L’événement Fête de la Musique Villeneuve-en-Retz a été mis à jour le 2026-05-26 par I_OT Pornic

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