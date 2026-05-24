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A hauteur d’insectes Sainte-Gemmes-sur-Loire Sainte-Gemmes-sur-Loire

A hauteur d’insectes Sainte-Gemmes-sur-Loire Sainte-Gemmes-sur-Loire mercredi 19 août 2026.

Lieu : Sainte-Gemmes-sur-Loire

Adresse : Levée de l'Authion

Ville : 49130 Sainte-Gemmes-sur-Loire

Département : Maine-et-Loire

Début : mercredi 19 août 2026

Fin : mercredi 19 août 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Sainte-Gemmes-sur-Loire

A hauteur d’insectes

Sainte-Gemmes-sur-Loire Levée de l’Authion Sainte-Gemmes-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 19:00:00
fin : 2026-08-19 20:00:00

Date(s) :
2026-08-19

Une épopée miniature pour toute la famille ! Suivez nos deux guides de l’infiniment petit, glissez-vous dans la peau d’un insecte (ou arachnide !) et relevez 6 défis ludiques pour assurer sa survie. Une véritable olympiade de la nature.   .

Sainte-Gemmes-sur-Loire Levée de l’Authion Sainte-Gemmes-sur-Loire 49130 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 66 75 52  communication@sainte-gemmes-sur-loire.fr

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English :

L’événement A hauteur d’insectes Sainte-Gemmes-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-24 par Destination Angers

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