Salon Vitisaveurs à Ste Gemmes sur Loire Vins & Gastronomie Espace Culturel L’Art Image Sainte-Gemmes-sur-Loire vendredi 13 novembre 2026.

Sainte-Gemmes-sur-Loire

Salon Vitisaveurs à Ste Gemmes sur Loire Vins & Gastronomie

Espace Culturel L’Art Image Chemin de Parthenay Sainte-Gemmes-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13 10:00:00

fin : 2026-11-15 18:00:00

Date(s) :

2026-11-13 2026-11-14 2026-11-15

Le salon Vitisaveurs revient à Ste Gemmes sur Loire les 13, 14 et 15 novembre 2026, pour la 11ème édition. Une trentaine de vignerons et producteurs artisanaux vous attendent pour trois jours de dégustations et de ventes en circuit court. .

Espace Culturel L’Art Image Chemin de Parthenay Sainte-Gemmes-sur-Loire 49130 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 52 68 79 99 contact@vitisaveurs.com

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English :

L’événement Salon Vitisaveurs à Ste Gemmes sur Loire Vins & Gastronomie Sainte-Gemmes-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-13 par Destination Angers