Informations pratiques

Auxonne

A la découverte d’Auxonne

Office de Tourisme 11 rue de Berbis Auxonne Côte-d’Or

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 10:00:00

fin : 2026-08-25 11:30:00

Date(s) :

2026-08-18 2026-08-25

Monuments civils, religieux ou militaires,découvrez les sites incontournables de la ville.

Gravissez les 169 marches de la tour de l’église et profitez d’une visite atypique autour d’un panorama exceptionnel de la ville. .

Office de Tourisme 11 rue de Berbis Auxonne 21130 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 37 34 46 contact@capvaldesaone-tourisme.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : A la découverte d’Auxonne

L’événement A la découverte d’Auxonne Auxonne a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Cap Val de Saône