UNIDIVERS LE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Auxonne

A la découverte d’Auxonne Office de Tourisme Auxonne

mardi 18 août 2026 · Office de Tourisme · Auxonne

A la découverte d’Auxonne Office de Tourisme Auxonne

Informations pratiques

Début
mardi 18 août 2026
Fin
mardi 18 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Office de Tourisme
Adresse
11 rue de Berbis
Ville
21130 Auxonne
Département
Côte-d'Or
Tarif
5 5 5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Auxonne

A la découverte d’Auxonne

Office de Tourisme 11 rue de Berbis Auxonne Côte-d’Or

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 10:00:00
fin : 2026-08-25 11:30:00

Date(s) :
2026-08-18 2026-08-25

Monuments civils, religieux ou militaires,découvrez les sites incontournables de la ville.
Gravissez les 169 marches de la tour de l’église et profitez d’une visite atypique autour d’un panorama exceptionnel de la ville.   .

Office de Tourisme 11 rue de Berbis Auxonne 21130 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 37 34 46  contact@capvaldesaone-tourisme.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : A la découverte d’Auxonne

L’événement A la découverte d’Auxonne Auxonne a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Cap Val de Saône

À voir aussi à Auxonne (Côte-d'Or)