A la découverte d’Auxonne Office de Tourisme Auxonne
mardi 18 août 2026 · Office de Tourisme · Auxonne
Informations pratiques
Auxonne
A la découverte d’Auxonne
Office de Tourisme 11 rue de Berbis Auxonne Côte-d’Or
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 10:00:00
fin : 2026-08-25 11:30:00
Date(s) :
2026-08-18 2026-08-25
Monuments civils, religieux ou militaires,découvrez les sites incontournables de la ville.
Gravissez les 169 marches de la tour de l’église et profitez d’une visite atypique autour d’un panorama exceptionnel de la ville. .
Office de Tourisme 11 rue de Berbis Auxonne 21130 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 37 34 46 contact@capvaldesaone-tourisme.fr
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English : A la découverte d’Auxonne
L’événement A la découverte d’Auxonne Auxonne a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Cap Val de Saône