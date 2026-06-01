Gala de danse Les 25 ans des Flam’dance Salle événementielle l’Empire Auxonne dimanche 28 juin 2026.

Auxonne

Gala de danse Les 25 ans des Flam’dance

Salle événementielle l’Empire Boulevard Pasteur Auxonne Côte-d’Or

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 14:00:00

fin : 2026-06-28 16:30:00

Date(s) :

2026-06-28

Spectacle de danse, complètement imaginé et scénarisé par l’équipe Flam’dance. Pour les 25 ans, c’est l’histoire des animatrices en réunion ! Tout en mélangeant les groupes de danses d’âges variés et des chorégraphies de styles différents, vous verrez une rétrospective des thèmes passés à travers de belles musiques et de beaux éclairages… .

Salle événementielle l’Empire Boulevard Pasteur Auxonne 21130 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté flamdance21@gmail.com

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English : Gala de danse Les 25 ans des Flam’dance

L’événement Gala de danse Les 25 ans des Flam’dance Auxonne a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Cap Val de Saône