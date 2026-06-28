Visite nocturne des fortifications rue du Château Auxonne
vendredi 7 août 2026 · rue du Château · Auxonne
Informations pratiques
Auxonne
Visite nocturne des fortifications
rue du Château Château Louis XI Auxonne Côte-d’Or
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:00:00
fin : 2026-08-07 21:30:00
Date(s) :
2026-08-07
Remontez le temps le long des fortifications d’Auxonne et découvrez les secrets de cette ville. Vous comprendrez son histoire, son patrimoine militaire et ses personnages marquants… .
rue du Château Château Louis XI Auxonne 21130 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 37 34 46 contact@capvaldesaone-tourisme.fr
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English : Visite nocturne des fortifications
L’événement Visite nocturne des fortifications Auxonne a été mis à jour le 2026-07-01 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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