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AGENDA · Auxonne

Visite nocturne des fortifications rue du Château Auxonne

vendredi 7 août 2026 · rue du Château · Auxonne

Visite nocturne des fortifications rue du Château Auxonne

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
rue du Château
Adresse
Château Louis XI
Ville
21130 Auxonne
Département
Côte-d'Or
Tarif
5 5 5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Auxonne

Visite nocturne des fortifications

rue du Château Château Louis XI Auxonne Côte-d’Or

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:00:00
fin : 2026-08-07 21:30:00

Date(s) :
2026-08-07

Remontez le temps le long des fortifications d’Auxonne et découvrez les secrets de cette ville. Vous comprendrez son histoire, son patrimoine militaire et ses personnages marquants…   .

rue du Château Château Louis XI Auxonne 21130 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 37 34 46  contact@capvaldesaone-tourisme.fr

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English : Visite nocturne des fortifications

L’événement Visite nocturne des fortifications Auxonne a été mis à jour le 2026-07-01 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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