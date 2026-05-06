À la découverte de Châtelaudren Châtelaudren-Plouagat
À la découverte de Châtelaudren Châtelaudren-Plouagat mercredi 22 juillet 2026.
Châtelaudren-Plouagat
À la découverte de Châtelaudren
Place du Maillet Châtelaudren-Plouagat Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 14:30:00
fin : 2026-07-22 16:30:00
Date(s) :
2026-07-22
Découvrez l’histoire de la Petite Cité de Caractère de Châtelaudren, chef-lieu du Goëlo, de l’esplanade du château à la chapelle de Notre-Dame du Tertre. Sur inscription. 5€ et gratuit -10 ans. .
Place du Maillet Châtelaudren-Plouagat 22170 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 12 47
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English :
L’événement À la découverte de Châtelaudren Châtelaudren-Plouagat a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme Falaises d’Armor
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