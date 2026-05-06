Châtelaudren-Plouagat

À la découverte de Châtelaudren

Place du Maillet Châtelaudren-Plouagat Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 14:30:00

fin : 2026-08-21 16:30:00

Date(s) :

2026-08-21

Découvrez l’histoire de la Petite Cité de Caractère de Châtelaudren, chef-lieu du Goëlo, de l’esplanade du château à la chapelle de Notre-Dame du Tertre. Sur inscription. 5€ et gratuit -10 ans. .

Place du Maillet Châtelaudren-Plouagat 22170 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 12 47

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English :

L’événement À la découverte de Châtelaudren Châtelaudren-Plouagat a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme Falaises d’Armor