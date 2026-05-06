Châtelaudren-Plouagat

Châtelaudren SENS dessus dessous

2 Rue du Maillet Châtelaudren-Plouagat Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 14:30:00

fin : 2026-08-26 16:30:00

Date(s) :

2026-08-26

Suivez Marine lors d’un parcours tout en expériences dans la Petite Cité de Caractère de Châtelaudren ! Les courriers d’amoureux, la vie avant, et celle de maintenant. Mettez tous vos sens en éveil lors d’une visite ludique et sensorielle! Bienvenue dans un autre Châtelaudren ! Rendez-vous au Petit Écho de la Mode. 5€ et gratuit moins de 10 ans. Sur réservation. .

2 Rue du Maillet Châtelaudren-Plouagat 22170 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 12 47

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English :

L’événement Châtelaudren SENS dessus dessous Châtelaudren-Plouagat a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme Falaises d’Armor