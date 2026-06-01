À la découverte de la biodiversité des étangs de Valojoulx, Étangs de Valojoulx, Valojoulx

À la découverte de la biodiversité des étangs de Valojoulx 19 et 20 septembre Étangs de Valojoulx Dordogne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Accueillis par des techniciens de la Fédération de pêche de Dordogne, vous serez invités à découvrir la richesse du patrimoine environnemental, entre batraciens, oiseaux et roselières, le long de la boucle des étangs de Valojoulx.

Un livret vous accompagnera tout au long de ce parcours de 2,3 kilomètres, sans dénivelé. Plusieurs ateliers et jeux ludiques jalonneront le chemin, pour apprendre tout en s’amusant.

Prévoir de l’eau et une tenue adaptée.

Étangs de Valojoulx Chemin des Étangs, 24290 Valojoulx Valojoulx 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 0553068420 https://www.federationpechedordogne.fr/ https://www.facebook.com/F%C3%A9d%C3%A9ration-p%C3%AAche-Dordogne-106531759500107/ [{« type »: « phone », « value »: « 05.53.06.84.20 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@pechedordogne.fr »}] Nichée au cœur d’une ancienne vallée glaciaire, la pisciculture de Valojoulx est aujourd’hui un site patrimonial remarquable, notamment par la richesse de sa biodiversité.

Cette zone humide préservée propose un parcours pédagogique qui fait la part belle à la préservation de l’environnement. Accès par chemin communal et possibilités de stationnement.

Accueillis par des techniciens de la Fédération de pêche de Dordogne, vous serez invités à découvrir la richesse du patrimoine environnemental, entre batraciens, oiseaux et roselières, le long de la …

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