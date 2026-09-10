À la découverte de la biodiversité du Parc de la Rochefoucauld, Parc de la Rochefoucauld, Estissac

Informations pratiques

À la découverte de la biodiversité du Parc de la Rochefoucauld Samedi 19 septembre, 10h00 Parc de la Rochefoucauld Aube

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Venez découvir ce parc communal : sa faune, sa flore, sa mare et ses arbres remarquables.

Tout public, 2h, gratuit, facile.

Recommandations : chaussures de marche, vêtements adpatés à la météo, chien interdit.

Parc de la Rochefoucauld Rue de la République, 10190 Estissac Estissac 10190 Thuisy Aube Grand Est 06 30 34 44 72 [{« type »: « link », « value »: « https://cen-champagne-ardenne.org/evenements »}] Héritier du parc d’un ancien château aujourd’hui disparu, ce bois abrite aujourd’hui une biodiversité exceptionnelle. Classé Espace Naturel Sensible (ENS), le site est aujourd’hui géré par le Conservatoire d’Espaces Naturels de Champagne-Ardenne. Parking de la maison médicale. Le site n’est pour l’instant pas ouvert au public.

Venez découvir ce parc communal : sa faune, sa flore, sa mare et ses arbres remarquables

©F. Croset