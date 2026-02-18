A la découverte de la biodiversité nocturne Balizac jeudi 23 juillet 2026.

Balizac

A la découverte de la biodiversité nocturne

Balizac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 20:30:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Une veillée pour partir à la rencontre de la faune qui s’éveille quand le jour s’éteint. Rapaces, chauve-souris et Engoulevents d’Europe, des espèces encore trop peu connues aux habitudes discrètes et nocturnes, seront au cœur de ces découvertes. L’animateur partagera ses connaissances et vous guidera à l’écoute et à l’observation de ces animaux fascinants.

Réservation obligatoire. À partir de 9 ans.

Animation gratuite .

Balizac 33730 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 71 99 99 info@parc-landes-de-gascogne.fr

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English : A la découverte de la biodiversité nocturne

L’événement A la découverte de la biodiversité nocturne Balizac a été mis à jour le 2026-06-15 par PNR Landes de Gascogne