A la découverte de la biodiversité nocturne Balizac
A la découverte de la biodiversité nocturne Balizac jeudi 23 juillet 2026.
Balizac
A la découverte de la biodiversité nocturne
Balizac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 20:30:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Une veillée pour partir à la rencontre de la faune qui s’éveille quand le jour s’éteint. Rapaces, chauve-souris et Engoulevents d’Europe, des espèces encore trop peu connues aux habitudes discrètes et nocturnes, seront au cœur de ces découvertes. L’animateur partagera ses connaissances et vous guidera à l’écoute et à l’observation de ces animaux fascinants.
Réservation obligatoire. À partir de 9 ans.
Animation gratuite .
Balizac 33730 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 71 99 99 info@parc-landes-de-gascogne.fr
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English : A la découverte de la biodiversité nocturne
L’événement A la découverte de la biodiversité nocturne Balizac a été mis à jour le 2026-06-15 par PNR Landes de Gascogne