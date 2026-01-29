La Ludothèque Ephémère en itinérance Villandraut
La Ludothèque Ephémère en itinérance Villandraut mercredi 18 février 2026.
La Ludothèque Ephémère en itinérance
Salle des fêtes Villandraut Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18
fin : 2026-02-18
Date(s) :
2026-02-18
Jeux surdimensionnés, jeux, jouets, etc. Venez jouer à la ludothèque ! Pour des moments de partage et d’échange, pour le plaisir de jouer ensemble !
Les enfants de moins de 7 ans devront être accompagnés. .
Salle des fêtes Villandraut 33730 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 76 78 83 ludotheque.ephemere33490@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La Ludothèque Ephémère en itinérance
L’événement La Ludothèque Ephémère en itinérance Villandraut a été mis à jour le 2026-01-27 par La Gironde du Sud