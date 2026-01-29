La Ludothèque Ephémère en itinérance Villandraut

La Ludothèque Ephémère en itinérance

Salle des fêtes Villandraut Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-18

2026-02-18

Jeux surdimensionnés, jeux, jouets, etc. Venez jouer à la ludothèque ! Pour des moments de partage et d’échange, pour le plaisir de jouer ensemble !

Les enfants de moins de 7 ans devront être accompagnés. .

Salle des fêtes Villandraut 33730 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 76 78 83 ludotheque.ephemere33490@gmail.com

