Les Nuits Atypiques Kap-kap Rue Carnot Saint-Symphorien
Les Nuits Atypiques Kap-kap Rue Carnot Saint-Symphorien samedi 13 juin 2026.
Saint-Symphorien
Les Nuits Atypiques Kap-kap
Rue Carnot Cercle Ouvrier Saint-Symphorien Gironde
Tarif : 21 – 21 – 21 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
19h Paroles d’artistes avec Charlotte Espieussas, Mary Baré et David Doris
20h Repas réunionnais préparé par les cuisiniers et cuisinières du Cercle, sur réservation nuitsatypiques.org ou auprès du Cercle cercleouvrier33113@gmail.com ou 05 56 25 71 63 (du mardi au dimanche 17h 21h)
21h30 Concert de Kap-Kap
Kap-Kap, le frisson en créole, c’est la force et la douceur du chant brut du maloya, tantôt pleuré, tantôt dansé, accompagné au bob ou aux percussions, il prend parfois l’allure d’un bal la poussière, lorsque l’accordéon se joint à la fête, pour krazer un ti séga lontan. La vibrante rencontre de Charlotte Espieussas, Mary Baré et David Doris fait résonner la poésie puissante du chant traditionnel et sème sa graine avec ses propres compositions.
Avec le soutien du PNR des Landes de Gascogne. En collaboration avec le Cercle Ouvrier. .
Rue Carnot Cercle Ouvrier Saint-Symphorien 33113 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 25 71 63 cercleouvrier33113@gmail.com
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English : Les Nuits Atypiques Kap-kap
L’événement Les Nuits Atypiques Kap-kap Saint-Symphorien a été mis à jour le 2026-05-22 par OT de l’Entre-deux-Mers
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