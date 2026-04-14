Saint-Symphorien

Echappée à vélo de clochers en jardin secret

Etang des Lochères Saint-Symphorien Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-27 09:00:00

fin : 2026-06-27 13:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Partez pour une échappée à vélo hors des sentiers battus, au cœur d’une campagne berrichonne authentique et verdoyante. Le rendez-vous est donné devant l’étang des Lochères à Saint-Symphorien pour un parcours de 18 km, rythmé par la traversée des villages de Chambon, Crézançay-sur-Cher et Vallenay.

Le périple promet la traversée de paysages bucoliques, entre prairies, haies champêtres et horizons verdoyants. Ici, on prend le temps le temps de déconnecter du quotidien, de respirer, d’observer, mais aussi de se reconnecter à la nature environnante. À mi-parcours, une pause bien méritée vous attend avec des pauses fraîcheur aménagées au pied de sites patrimoniaux exceptionnellement ouverts pour l’occasion la charmante église de Crézançay-sur-Cher et le Clos Saint-Martin de Vallenay, petits trésors patrimoniaux accessibles uniquement ce jour là. À l’issue de cette parenthèse nature, prolongez le plaisir avec la visite du site Au Jardin secret de Lulubelle , un lieu poétique et inspirant. Vous pourrez terminer en douceur cette échappée en sortant votre pique-nique sur place. .

Etang des Lochères Saint-Symphorien 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 20 41 lignieres@destination-sud-berry.com

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English :

Set off on a cycling adventure off the beaten track, in the heart of the authentic, verdant Berrichonne countryside. Meet in front of the Etang des Lochères in Saint-Symphorien for an 18 km ride through the villages of Chambon, Crézançay-sur-Cher and Vallenay.

L’événement Echappée à vélo de clochers en jardin secret Saint-Symphorien a été mis à jour le 2026-04-14 par OT LIGNIERES