Concert Arborescence par Stéphane Pacyna Saint-Symphorien
Concert Arborescence par Stéphane Pacyna Saint-Symphorien samedi 11 juillet 2026.
Saint-Symphorien
Concert Arborescence par Stéphane Pacyna
Le Terray Saint-Symphorien Cher
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-11 20:30:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Stephane Pacyna accompagné de sa guitare vous offre un concert intimiste pour un voyage sensible pour se reconnecter à l’arbre du monde . Plongez dans une musique contemplative, organique et vivante.
Au jardin secret de lulubelle, assisitez au concert de Stéphane Pacyna Arborescence et immergez vous dans la forêt, portée par poésie des cordes et du bois de sa guitare. Les places sont limitées, il est fortement recommandé de réserver. Ouverture des jardins de Lulubelle dès 19h où une buvette et des gourmandises vous seront proposés. 10 .
Le Terray Saint-Symphorien 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 6 82 06 38 36 lutonalain@orange.fr
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English :
Stephane Pacyna, accompanied by his guitar, offers an intimate concert for a sensitive journey to reconnect with the world tree. Immerse yourself in music that’s contemplative, organic and alive.
L’événement Concert Arborescence par Stéphane Pacyna Saint-Symphorien a été mis à jour le 2026-05-23 par OT LIGNIERES
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