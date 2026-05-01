Saint-Symphorien

Balade à la découverte de la faune nocturne à Saint-Symphorien

5 Place René Cassin Saint-Symphorien Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 21:30:00

fin : 2026-05-29 22:30:00

Date(s) :

2026-05-29

Venez découvrir la faune nocturne de Saint-Symphorien, lors d’une balade nature en compagnie des Grimpereaux de l’Hermitain.

Inscriptions obligatoires accueil@saint-symphorien79.fr .

5 Place René Cassin Saint-Symphorien 79270 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 09 53 53

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English : Balade à la découverte de la faune nocturne à Saint-Symphorien

L’événement Balade à la découverte de la faune nocturne à Saint-Symphorien Saint-Symphorien a été mis à jour le 2026-04-29 par ADT 79