Brunch au cercle ouvrier Rue Carnot Saint-Symphorien

Saint-Symphorien

Brunch au cercle ouvrier

Rue Carnot Cercle Ouvrier Saint-Symphorien Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 11:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Le Cercle Ouvrier vous ouvre ses portes pour un moment convivial à ne pas manquer ! Rendez-vous le dimanche 30 mai pour déguster nos fameuses assiettes huîtres/saucisse, accompagnées d’un verre de vin blanc bien frais.

Venez partager un bon moment, boire un verre, et en profiter pour adhérer ou renouveler votre adhésion au Cercle.

On vous attend nombreux ! .

Rue Carnot Cercle Ouvrier Saint-Symphorien 33113 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 25 71 63 cercleouvrier33113@gmail.com

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English : Brunch au cercle ouvrier

L’événement Brunch au cercle ouvrier Saint-Symphorien a été mis à jour le 2026-05-11 par La Gironde du Sud