Cyclocross de l’ACC

Saint-Symphorien Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-11-15 14:30:00

fin : 2026-11-15

Date(s) :

2026-11-15

Course cyclocross au départ de l’étang de Saint-Symphorien.

L’amicale Cyclo Castelneuvienne organise sa dernière course de l’année, le cyclocross, qui allie le vélo et la course à pied. .

Saint-Symphorien 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 40 75

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Cyclocross race starting from the Saint-Symphorien pond.

L’événement Cyclocross de l’ACC Saint-Symphorien a été mis à jour le 2026-01-25 par OT LIGNIERES