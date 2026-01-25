Cyclocross de l’ACC Saint-Symphorien
Cyclocross de l’ACC Saint-Symphorien dimanche 15 novembre 2026.
Cyclocross de l’ACC
Saint-Symphorien Cher
Début : Dimanche 2026-11-15 14:30:00
2026-11-15
Course cyclocross au départ de l’étang de Saint-Symphorien.
L’amicale Cyclo Castelneuvienne organise sa dernière course de l’année, le cyclocross, qui allie le vélo et la course à pied. .
Saint-Symphorien 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 40 75
Cyclocross race starting from the Saint-Symphorien pond.
