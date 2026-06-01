Saint-Symphorien

Apéros Concerts à Saint-Symphorien

30 Grande Rue Saint-Symphorien Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 19:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-20

Le soleil, La musique, L’ambiance, c’est le retour des Apéros Concerts !

Rendez-vous à la Maison des Associations à Saint-Symphorien près de Niort les 13 et 20 juin 2026 dès 19h00 pour partager des moments festifs et musicaux.

13 juin Duo Karyan Poussez pas Mémé

20 juin Post Scriptum Coco Mad’moiselle

Buvette sur place et restauration par le Comité des fêtes de Saint-Symphorien.

Et pour un entre-deux concerts retrouvez la Fanfare de Saint-Symphorien le 19 juin pour la fête de la musique dans le parc de la Mairie. .

30 Grande Rue Saint-Symphorien 79270 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 09 53 53

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English : Apéros Concerts à Saint-Symphorien

L’événement Apéros Concerts à Saint-Symphorien Saint-Symphorien a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Niort Marais Poitevin