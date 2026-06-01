Apéros Concerts à Saint-Symphorien Saint-Symphorien
Apéros Concerts à Saint-Symphorien Saint-Symphorien samedi 13 juin 2026.
Saint-Symphorien
Apéros Concerts à Saint-Symphorien
30 Grande Rue Saint-Symphorien Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13 2026-06-20
Le soleil, La musique, L’ambiance, c’est le retour des Apéros Concerts !
Rendez-vous à la Maison des Associations à Saint-Symphorien près de Niort les 13 et 20 juin 2026 dès 19h00 pour partager des moments festifs et musicaux.
13 juin Duo Karyan Poussez pas Mémé
20 juin Post Scriptum Coco Mad’moiselle
Buvette sur place et restauration par le Comité des fêtes de Saint-Symphorien.
Et pour un entre-deux concerts retrouvez la Fanfare de Saint-Symphorien le 19 juin pour la fête de la musique dans le parc de la Mairie. .
30 Grande Rue Saint-Symphorien 79270 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 09 53 53
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Apéros Concerts à Saint-Symphorien
L’événement Apéros Concerts à Saint-Symphorien Saint-Symphorien a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Niort Marais Poitevin
À voir aussi à Saint-Symphorien (Deux-Sèvres)
- La Ludothèque Ephémère en itinérance Castets et Castillon 10 juin 2026
- Les Nuits Atypiques Kap-kap Rue Carnot Saint-Symphorien 13 juin 2026
- Echappée à vélo de clochers en jardin secret Saint-Symphorien 27 juin 2026
- Concert Arborescence par Stéphane Pacyna Saint-Symphorien 11 juillet 2026
- Spectacle Contes Cruels par Livia Phoebé Saint-Symphorien 17 juillet 2026