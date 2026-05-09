Saint-Symphorien

Spectacle Contes Cruels par Livia Phoebé

Le Terray Saint-Symphorien Cher

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-17 20:30:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Ce spectacle propose une réécriture contemporaine d’un conte traditionnel antillais intitulé La Bleu, et de celui des Souliers Rouges, collecté par Han Christian Andersen. Spectateur.ices, plongez dans un monde burlesque où se confondent légendes et résonnances au présent.

Contes Cruels est la première création solo de Livia Phoebé, qui officie à la harpe celtique augmentée, au récit et aux créatures incarnées. Les places sont limitées, il est fortement recommandé de réserver. Ouverture des jardins de Lulubelle dès 19h où une buvette et des gourmandises vous seront proposés. Dès 10ans. 10 .

Le Terray Saint-Symphorien 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 6 82 06 38 36 lutonalain@orange.fr

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English :

This show offers a contemporary retelling of a traditional West Indian tale entitled La Bleu, and the tale of Les Souliers Rouges, collected by Han Christian Andersen. Spectators plunge into a burlesque world where legends mingle with present-day resonances.

L’événement Spectacle Contes Cruels par Livia Phoebé Saint-Symphorien a été mis à jour le 2026-05-23 par OT LIGNIERES