Saint-Symphorien

Théâtre d’impro avec la Carro

Le Terray Saint-Symphorien Cher

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-25 20:30:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

A la tombée du jour, au coeur du jardin, laissez-vous emporter par un spectacle d’improvisation où la nature devient scène et votre imagination le point de départ de toutes les histoires…Rien n’est écrit à l’avance c’est vous qui soufflerez les thèmes aux comédiens !

Sous les arbres, entre éclats de rire et surprises, ils devront inventer, jouer et mettre en scène des histoires uniques, créées devant vos yeux et renouvelées à chaque instant. Un moment vivant, spontané et convivial à partager en pleine nature.

Les places sont limitées, il est fortement recommandé de réserver. Ouverture des jardins de Lulubelle dès 19h où une buvette et des gourmandises vous seront proposés. 10 .

Le Terray Saint-Symphorien 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 6 82 06 38 36 lutonalain@orange.fr

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English :

At dusk, in the heart of the garden, let yourself be carried away by an improvisational show where nature becomes the stage and your imagination the starting point for all the stories… Nothing is written in advance: it’s you who gives the actors the themes!

L’événement Théâtre d’impro avec la Carro Saint-Symphorien a été mis à jour le 2026-05-23 par OT LIGNIERES