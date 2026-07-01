Informations pratiques

Bouchemaine

À la découverte de la Boule de Fort

2 Rue de la Grenouille Bouchemaine Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 15:00:00

fin : 2026-08-12 17:00:00

Date(s) :

2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Venez découvrir la Boule de Fort, jeu traditionnel typique de l’Anjou, qui allie histoire, culture locale et convivialité. Lors de cette visite, vous découvrirez les origines et les spécificités de ce sport. .

2 Rue de la Grenouille Bouchemaine 49080 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 77 11 04 InfoTourisme@ville-bouchemaine.fr

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English :

L’événement À la découverte de la Boule de Fort Bouchemaine a été mis à jour le 2026-07-16 par Destination Angers