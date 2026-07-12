Informations pratiques

Bouchemaine

Vignoble et Terroirs au Château d’Epiré

Rue de l’Ancienne Église Bouchemaine Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 17:30:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Balade commentée dans des vignes de l’appellation Savennières, découvrez une vue panoramique sur la Loire et un patrimoine bâti de caractère. La visite est suivie d’une dégustation de vins dans le chai installé dans l’ancienne église d’Epiré. .

Rue de l’Ancienne Église Bouchemaine 49080 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 77 11 04 InfoTourisme@ville-bouchemaine.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Vignoble et Terroirs au Château d’Epiré Bouchemaine a été mis à jour le 2026-07-12 par Destination Angers