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AGENDA · Bouchemaine

Vignoble et Terroirs au Château d’Epiré Bouchemaine

vendredi 7 août 2026 · Bouchemaine

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
17:30:00
Adresse
Rue de l'Ancienne Église
Ville
49080 Bouchemaine
Département
Maine-et-Loire
Tarif

Bouchemaine

Vignoble et Terroirs au Château d’Epiré

Rue de l’Ancienne Église Bouchemaine Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 17:30:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Balade commentée dans des vignes de l’appellation Savennières, découvrez une vue panoramique sur la Loire et un patrimoine bâti de caractère. La visite est suivie d’une dégustation de vins dans le chai installé dans l’ancienne église d’Epiré.   .

Rue de l’Ancienne Église Bouchemaine 49080 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 77 11 04  InfoTourisme@ville-bouchemaine.fr

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English :

L’événement Vignoble et Terroirs au Château d’Epiré Bouchemaine a été mis à jour le 2026-07-12 par Destination Angers

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