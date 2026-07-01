Informations pratiques

Bouchemaine

Découverte de l’appellation Savennières & concert

Bouchemaine Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 18:00:00

fin : 2026-07-23 20:00:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-23

Depuis les hauteurs de la Croix Picot à Bouchemaine, profitez d’un point de vue exceptionnel sur la Loire tout en découvrant les commentaires et les vins du Château de Bellevue. Le vendredi 17 , un petit concert viendra prolonger la soirée. .

Bouchemaine 49080 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 77 11 04 InfoTourisme@ville-bouchemaine.fr

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English :

L’événement Découverte de l’appellation Savennières & concert Bouchemaine a été mis à jour le 2026-07-12 par Destination Angers