Vinneuf

A la découverte de … La chapelle de Champ-Rond

Chapelle Notre-Dame de Champrond Vinneuf Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 10:30:00

fin : 2026-08-12 11:30:00

Date(s) :

2026-08-12

Plongez dans l’histoire en explorant ce petit édifice du XIIe siècle, l’un des plus anciens monuments de Vinneuf. Son nom viendrait de Campus-Rotondus, évoquant un fossé circulaire encore visible aujourd’hui, tandis qu’une légende touchante raconte la découverte miraculeuse d’une Vierge sculptée dans le creux d’un chêne.

Reconstruite en 1656 avec les matériaux d’origine, après un incendie, cette chapelle a su conserver son charme authentique. Une visite guidée à ne pas manquer pour percer les secrets de ce lieu niché dans les bois de Vinneuf.

Places limitées. Réservation obligatoire auprès de l’Agence d’Attractivité Sens Intense.

Cette visite est susceptible d’être modifiée au dernier moment en raison d’événements exceptionnels. .

Chapelle Notre-Dame de Champrond Vinneuf 89140 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 65 19 49 contact@tourisme-sens.com

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English : A la découverte de … La chapelle de Champ-Rond

L’événement A la découverte de … La chapelle de Champ-Rond Vinneuf a été mis à jour le 2026-05-12 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)