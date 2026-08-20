A la découverte de la chapelle Saint-Anne de Goiron, Chapelle Sainte-Anne-de-Goiron, La Roque-d’Anthéron

Informations pratiques

A la découverte de la chapelle Saint-Anne de Goiron Dimanche 20 septembre, 15h00 Chapelle Sainte-Anne-de-Goiron Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

La chapelle Sainte-Anne, située dans un site naturel exceptionnel et chargé d’histoire, est l’un des plus anciens monuments de Lambesc. Elle sera exceptionnellement ouverte pour les Journées du Patrimoine, profitez-en pour venir découvrir tous ses secrets !

Chapelle Sainte-Anne-de-Goiron Route de Sainte-Anne, 13640 La Roque-d’Anthéron, France La Roque-d’Anthéron 13640 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 42 17 00 62 »}]

La chapelle Sainte-Anne, située dans un site naturel exceptionnel et chargé d’histoire, est l’un des plus anciens monuments de Lambesc. Elle sera exceptionnellement ouverte pour les Journées du pour…

©Ville de Lambesc