A la découverte de la chapelle Saint-Anne de Goiron, Chapelle Sainte-Anne-de-Goiron, La Roque-d’Anthéron
dimanche 20 septembre 2026 · Chapelle Sainte-Anne-de-Goiron · La Roque-d'Anthéron
Informations pratiques
A la découverte de la chapelle Saint-Anne de Goiron Dimanche 20 septembre, 15h00 Chapelle Sainte-Anne-de-Goiron Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
La chapelle Sainte-Anne, située dans un site naturel exceptionnel et chargé d’histoire, est l’un des plus anciens monuments de Lambesc. Elle sera exceptionnellement ouverte pour les Journées du Patrimoine, profitez-en pour venir découvrir tous ses secrets !
Chapelle Sainte-Anne-de-Goiron Route de Sainte-Anne, 13640 La Roque-d’Anthéron, France La Roque-d’Anthéron 13640 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 42 17 00 62 »}]
La chapelle Sainte-Anne, située dans un site naturel exceptionnel et chargé d’histoire, est l’un des plus anciens monuments de Lambesc. Elle sera exceptionnellement ouverte pour les Journées du pour…
©Ville de Lambesc
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