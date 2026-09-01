Informations pratiques

La Roque-d’Anthéron

Les randolades

Samedi 26 septembre 2026.

Rendez-vous à 9h au parking Le Barcot. Plaine de la Durance La Roque-d’Anthéron Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Balade à pied entrecoupée de contes au départ de La Roque jusqu’à Saint-Estève-Janson.

Les randonneurs sont accompagnés d’un conteur qui propose des pauses tout au long de la balade. Celle-ci se déroule au bord de la Durance afin de mettre en exergue la nature environnante et plus particulièrement les rivières, sources et fontaines qui se trouvent sur le chemin. L’après-midi est consacré également à des contes chantés et des pauses contés. Les contes abordent les thèmes de la nature et de l’eau en particulier afin de créer un lien avec les espaces parcourus.

Cette journée de balades contées en Val de Durance se déroule au départ de 3 communes La Roque d’Anthéron, Saint-Estève-Janson et Le Puy-Sainte-Réparade. Les 3 groupes de randonneurs se retrouvent tous à 12h, pour une pique-nique tiré du sac,



Ces Randolades sont accessibles à tous publics



Au programme une marche de 5,3 km le matin (environ 1 h 30), une heure de conte, puis une courte balade d’1 km l’après-midi.



Rendez-vous à 9 h au BARCOT, à La Roque-d’Anthéron.



Fin de la journée vers 17 h.



Dénivelé de 40m en montée.



Retour en bus gratuit. (sur inscription préalable).



Réservation auprès de l’office de tourisme 04 42 99 00 26 .

Plaine de la Durance La Roque-d’Anthéron 13640 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

A walking tour interspersed with storytelling, starting in La Roque and ending in Saint-Estève-Janson.

L’événement Les randolades La Roque-d’Anthéron a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme de La Roque d’Anthéron