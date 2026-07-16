A la découverte de la conservation des œuvres, Musée de la Corbillière, Mer

Informations pratiques

A la découverte de la conservation des œuvres Dimanche 20 septembre, 15h30 Musée de la Corbillière Loir-et-Cher

Réservation conseillée à lacorbilliere@mer41.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Un atelier ludique et participatif pour toute la famille, afin de devenir, le temps d’un instant, gardiens du patrimoine !

Musée de la Corbillière 3 Rue Fortineau, 41500 Mer, France Mer 41500 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 0254817021 https://www.mer41.fr/mer-animee/culture/musee-de-la-corbilliere A travers ses collections d’œuvres variées datant de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, le musée de la Corbillière met en avant des artistes d’époques et de styles différents. Leur point commun : Mérois de naissance ou d’adoption, ils ont chacun eu un parcours artistique hors du commun. A l’angle de la Route Nationale D2152 et de la rue Fortineau. Un parking est accessible à quelques mètres du Musée, Place de la Corbillière, près de la piscine municipale

Un atelier ludique et participatif pour toute la famille, afin de devenir, le temps d’un instant, gardiens du patrimoine !

©Thomas Chaumontel