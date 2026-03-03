À la découverte de la faune nocturne

La Bazouge-de-Chemeré Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 20:30:00

fin : 2026-07-31 22:30:00

Date(s) :

2026-07-31

Visites gratuites À la découverte des Espaces Naturels Sensibles de la Mayenne.

Plongez dans la magie de la nuit ! Partez à la découverte des chauves-souris et des papillons de nuit, et laissezvous

émerveiller par la vie sauvage qui s’éveille à la tombée du jour.

Inscription auprès du Centre permanent d’initiatives pour l’environnement Mayenne 02 43 03 79 62 .

La Bazouge-de-Chemeré 53170 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 03 79 62

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Free tours Discover the Espaces Naturels Sensibles de la Mayenne.

L’événement À la découverte de la faune nocturne La Bazouge-de-Chemeré a été mis à jour le 2026-03-03 par SUD MAYENNE