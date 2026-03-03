À la découverte de la faune nocturne La Bazouge-de-Chemeré
vendredi 31 juillet 2026.
À la découverte de la faune nocturne
La Bazouge-de-Chemeré Mayenne
Début : 2026-07-31 20:30:00
fin : 2026-07-31 22:30:00
2026-07-31
Visites gratuites À la découverte des Espaces Naturels Sensibles de la Mayenne.
Plongez dans la magie de la nuit ! Partez à la découverte des chauves-souris et des papillons de nuit, et laissezvous
émerveiller par la vie sauvage qui s’éveille à la tombée du jour.
Inscription auprès du Centre permanent d’initiatives pour l’environnement Mayenne 02 43 03 79 62 .
La Bazouge-de-Chemeré 53170 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 03 79 62
English :
Free tours Discover the Espaces Naturels Sensibles de la Mayenne.
