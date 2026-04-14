A la découverte de la flore de l’île de Versailles, Île de Versailles, Nantes

A la découverte de la flore de l’île de Versailles Mercredi 22 avril, 10h30 Île de Versailles Loire-Atlantique

Prix libre, en conscience (suggéré 12€) – Règlement sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T10:30:00+02:00 – 2026-04-22T12:00:00+02:00

Fin : 2026-04-22T10:30:00+02:00 – 2026-04-22T12:00:00+02:00

Serpentant entre séquoias majestueux, camélias florissants, frênes aquatiques et bambous indisciplinés, profitons d’une matinée ressourçante pour cheminer hors du temps et au-delà des océans à la rencontre des mystères des plantes d’ici et d’ailleurs, en nous laissant porter par les transformations saisonnières.

Suivez Olivia dans cette balade rythmée entre clés de lecture botaniques et échappées sensorielles pour profiter pleinement d’un moment de partage !

– Une balade proposée par Les Balades d’Olivia en partenariat avec la Cocotte solidaire

>> Sur inscription auprès de la Cocotte solidaire (jauge limitée)

>> Plus d’informations : Les Balades d’Olivia – 06 79 81 85 16 / contact@lesbaladesdolivia.fr – www.lesbaladesdolivia.fr

++ Profitez de l’occasion pour rester déjeuner à la Cocotte solidaire ensuite !Vous pouvez réserver pour le déjeuner par tél au 06 51 49 20 82 ou directement via le site de la Cocotte solidaire lien réservation repas ici

Île de Versailles île de Versailles Nantes Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06u00a051u00a049u00a020u00a082 »}, {« type »: « email », « value »: « lacocottesolidaire@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.lacocottesolidaire.fr/collect/description/696638-q-les-balades-d-olivia. »}] [{« link »: « mailto:contact@lesbaladesdolivia.fr »}, {« link »: « http://www.lesbaladesdolivia.fr »}, {« link »: « https://www.lacocottesolidaire.fr/page/2119761-reservation »}]

Olivia vous invite à profiter d’une matinée ressourçante avec cette balade botanique et sensorielle en cheminant à la rencontre des plantes d’ici et d’ailleurs, porté.e.s par l’énergie saisonnière. biodiversité nature en ville

Les Balades d’Olivia