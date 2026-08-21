À la découverte de la maison des écoles, des carrières et de la source, La maison des écoles, Bellefond

Informations pratiques

À la découverte de la maison des écoles, des carrières et de la source Samedi 19 septembre, 16h30 La maison des écoles Gironde

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

À la découverte de l’histoire de la Maison des Écoles, de la source et des carrières

Venez découvrir l’histoire de la Maison des Écoles à travers les souvenirs et le témoignage d’une ancienne élève.

Au programme : partage de souvenirs et d’anecdotes, exposition de photographies anciennes ainsi que découverte de la source située à proximité de l’école, autrefois réputée pour ses vertus miraculeuses.

Un moment de rencontre et de découverte pour faire revivre la mémoire de l’école et de ses alentours.

La maison des écoles 11 route de La Goilane 33760 Bellefond Bellefond 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0670601629 Parking à proximité

À la découverte de l’histoire de la Maison des Écoles, de la source et des carrières

©DR