Informations pratiques

Bélus

À la découverte de la Tradition Landaise

1250 Route du Serry Bélus Landes

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 14:00:00

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Poussez les portes de l’exploitation de Marie-Pierre et découvrez les traditions landaises à travers une visite authentique de son élevage d’oies et de son laboratoire de transformation. Au fil de la visite, elle partagera son savoir-faire. Sur inscription.

Poussez les portes de l’exploitation de Marie-Pierre et découvrez les traditions landaises à travers une visite authentique de son élevage d’oies et de son laboratoire de transformation. Au fil de la visite, elle partagera son savoir-faire, les étapes de l’élevage et de la fabrication de ses spécialités. La découverte se terminera par une dégustation gourmande de ses produits. Tarifs 5 € par adulte Gratuit pour les enfants. Groupe de 4 personnes minimum. Inscription obligatoire par SMS jusqu’à la veille de la visite. .

1250 Route du Serry Bélus 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 18 77 07

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English : À la découverte de la Tradition Landaise

Step inside Marie-Pierre’s farm and discover the traditions of the Landes region through an authentic tour of her goose farm and processing facility. Throughout the tour, she’ll share her expertise. Registration required.

L’événement À la découverte de la Tradition Landaise Bélus a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Pays d’Orthe et Arrigans