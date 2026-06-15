Festival cinéma de plein air Les Nuits étoilées Bélus
Festival cinéma de plein air Les Nuits étoilées Bélus vendredi 17 juillet 2026.
Bélus
Festival cinéma de plein air Les Nuits étoilées
Fronton de Bélus Bélus Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 22:00:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Séance de cinéma en plein air dans la cadre du festival “les nuits étoilées” !
Restauration avec food truck et Buvette avec “Landes Bière truck” à partir de 19h30.
À 22h, diffusion du film“L’incroyable histoire du facteur cheval”.
Séance de cinéma en plein air dans le cadre du festival “les nuits étoilées” !
Restauration avec food truck et Buvette avec “Landes Bière truck” à partir de 19h30.
À 22h, diffusion du film “L’incroyable histoire du facteur cheval”.
Venez en famille et n’hésitez pas à apporter vos transats afin de profiter de la séance dans les meilleures conditions ! .
Fronton de Bélus Bélus 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 08 27 41
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English : Festival cinéma de plein air Les Nuits étoilées
Open-air movie screening as part of the “Les Nuits Étoilées” festival!
Food will be available from a food truck, and drinks will be served by the “Landes Bière Truck” starting at 7:30 p.m.
At 10:00 p.m., screening of the film *The Incredible Story of Postman Cheval*.
L’événement Festival cinéma de plein air Les Nuits étoilées Bélus a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Pays d’Orthe et Arrigans