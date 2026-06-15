Bélus

Festival cinéma de plein air Les Nuits étoilées

Fronton de Bélus Bélus Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 22:00:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Séance de cinéma en plein air dans la cadre du festival “les nuits étoilées” !

Restauration avec food truck et Buvette avec “Landes Bière truck” à partir de 19h30.

À 22h, diffusion du film“L’incroyable histoire du facteur cheval”.

Séance de cinéma en plein air dans le cadre du festival “les nuits étoilées” !

Restauration avec food truck et Buvette avec “Landes Bière truck” à partir de 19h30.

À 22h, diffusion du film “L’incroyable histoire du facteur cheval”.

Venez en famille et n’hésitez pas à apporter vos transats afin de profiter de la séance dans les meilleures conditions ! .

Fronton de Bélus Bélus 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 08 27 41

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English : Festival cinéma de plein air Les Nuits étoilées

Open-air movie screening as part of the “Les Nuits Étoilées” festival!

Food will be available from a food truck, and drinks will be served by the “Landes Bière Truck” starting at 7:30 p.m.

At 10:00 p.m., screening of the film *The Incredible Story of Postman Cheval*.

L’événement Festival cinéma de plein air Les Nuits étoilées Bélus a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Pays d’Orthe et Arrigans