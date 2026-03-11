À la découverte de la Vallée de l’Aisne à vélo

Attigny Ardennes

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

2026-05-23

À l’occasion de Mai à Vélo et de la Fête de la Nature, Natura 2000 et l’association ReNArd vous donne rendez-vous à Attigny pour une balade découverte à vélo le long de la vallée de l’Aisne direction Thugny-Trugny. L’occasion parfaite pour venir découvrir les paysages et espèces caractéristiques de la Vallée de l’Aisne à vélo. Animation gratuite | inscription obligatoire auprès du service Natura 2000 natura2000@argonne-ardennaise.fr | 03 24 30 23 94 | 06 37 73 33 18 Le lieu de rendez-vous sera communiqué lors de l’inscription.

Attigny 08130 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 23 94 natura2000@argonne-ardennaise.fr

English :

On the occasion of Mai à Vélo and the Fête de la Nature, Natura 2000 and the ReNArd association invite you to Attigny for a discovery bike ride along the Aisne valley towards Thugny-Trugny. The perfect opportunity to discover the characteristic landscapes and species of the Aisne Valley by bike. Event free of charge registration required with the Natura 2000 department: natura2000@argonne-ardennaise.fr | 03 24 30 23 94 | 06 37 73 33 18 Meeting point to be announced on registration.

