Savigny-le-Vieux

A la découverte de l’Abbaye de Savigny-le-Vieux

L’Abbaye Savigny-le-Vieux Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 15:00:00

fin : 2026-06-25 16:30:00

Date(s) :

2026-06-25

Visite guide l’Abbaye de Savigny qui fut, au Moyen-Âge, la plus grande abbaye de l’Ouest de la France. Aujourd’hui, il nous reste seulement des vestiges, témoins monumentaux d’une abbaye autrefois rayonnante. Revivez l’âge d’or de cette abbaye cistercienne à travers une visite guidée complétée de documents d’archives.

Sur réservation obligatoire. Pas de billetterie sur place. Le point de vente le plus proche office de tourisme de Saint-Hilaire-du-Harcouët situé à 12 km du lieu de visite.

Départ assuré à partir de 3 personnes. .

L’Abbaye Savigny-le-Vieux 50640 Manche Normandie +33 2 33 79 38 88 tourisme.sthilaireduharcouet@msm-normandie.fr

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English : A la découverte de l’Abbaye de Savigny-le-Vieux

L’événement A la découverte de l’Abbaye de Savigny-le-Vieux Savigny-le-Vieux a été mis à jour le 2026-04-24 par OT MSM Normandie BIT Saint-Hilaire-du-Harcouët