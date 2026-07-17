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AGENDA · Ambérieux-en-Dombes

A la découverte de l’apiculture, Ambérieux, Ambérieux-en-Dombes

samedi 10 octobre 2026 · Ambérieux · Ambérieux-en-Dombes

A la découverte de l’apiculture, Ambérieux, Ambérieux-en-Dombes

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Lieu
Ambérieux
Adresse
825 route de la Dombes 01330
Ville
01330 Ambérieux-en-Dombes
Département
Ain
Tarif
Entrée libre

A la découverte de l’apiculture Samedi 10 octobre, 08h00 Ambérieux Ain

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T08:00:00+02:00 – 2026-10-10T13:00:00+02:00
Fin : 2026-10-10T08:00:00+02:00 – 2026-10-10T13:00:00+02:00

Ambérieux 825 route de la Dombes 01330 Ambérieux-en-Dombes 01330 Ain Auvergne-Rhône-Alpes
Mise en lumière des activités de l’apiculteur