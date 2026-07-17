AGENDA · Ambérieux-en-Dombes
A la découverte de l’apiculture, Ambérieux, Ambérieux-en-Dombes
samedi 10 octobre 2026 · Ambérieux · Ambérieux-en-Dombes
Informations pratiques
A la découverte de l’apiculture Samedi 10 octobre, 08h00 Ambérieux Ain
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T08:00:00+02:00 – 2026-10-10T13:00:00+02:00
Fin : 2026-10-10T08:00:00+02:00 – 2026-10-10T13:00:00+02:00
Ambérieux 825 route de la Dombes 01330 Ambérieux-en-Dombes 01330 Ain Auvergne-Rhône-Alpes
Mise en lumière des activités de l’apiculteur