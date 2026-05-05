À la découverte de l’apiculture pour petits et grands !, La Ferme Aux Abeilles Cami&Lou, Ballersdorf

À la découverte de l’apiculture pour petits et grands ! Samedi 6 juin, 10h00, 11h00, 13h30, 14h30, 15h30 La Ferme Aux Abeilles Cami&Lou Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00

Au programme :

– Explication théorique du fonctionnement d’une ruche et de la place de l’abeille domestique au sein de la biodiversité

– Première approche avec une colonie d’abeilles présentée en ruche pédagogique (ruche sous verre)

– L’apiculture en pratique et en toute sécurité sur une partie de l’exploitation (si météo favorable)

– Visite et pratqiue en micro-miellerie

– Mise en pot du miel et dégustation :)

(1 boisson par personne offerte)

Nous avons hâte de vous y retrouver !

La Ferme Aux Abeilles Cami&Lou 2 rue du ruisseau 68210 Ballersdorf Ballersdorf 68210 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 06 14 87 80 60 »}]

Plongez dans l’univers des abeilles au travers d’une visite guidée ! apiculture miel

Mathieu DIFFORT