Portes Ouvertes – La Ferme Aux Abeilles Cami&Lou, La Ferme Aux Abeilles Cami&Lou, Ballersdorf
Portes Ouvertes – La Ferme Aux Abeilles Cami&Lou, La Ferme Aux Abeilles Cami&Lou, Ballersdorf samedi 6 juin 2026.
Portes Ouvertes – La Ferme Aux Abeilles Cami&Lou Samedi 6 juin, 10h00 La Ferme Aux Abeilles Cami&Lou Collectivité européenne d’Alsace
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00
La Ferme Aux Abeilles Cami&Lou vous ouvre ses portes le samedi 6 juin de 10h à 17h pour un moment de découverte pour les petits comme pour les grands !
Les activités sur place :
– Visite de la micro-miellerie
– Dégustation de miel
– Découverte de la ruche pédagogique
– Coloriage et petites activités pour les plus petits
– Restauration possible sur place (payante)
Au plaisir de vous retrouver afin de vous partager notre métier passion !
Mathieu et Manon :)
La Ferme Aux Abeilles Cami&Lou 2 rue du ruisseau 68210 Ballersdorf Ballersdorf 68210 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est
À la découverte de l’apiculture pour tous les âges ! portes ouvertes apiculture
Mathieu DIFFORT