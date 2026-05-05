Portes Ouvertes – La Ferme Aux Abeilles Cami&Lou, La Ferme Aux Abeilles Cami&Lou, Ballersdorf

Portes Ouvertes – La Ferme Aux Abeilles Cami&Lou Samedi 6 juin, 10h00 La Ferme Aux Abeilles Cami&Lou Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

La Ferme Aux Abeilles Cami&Lou vous ouvre ses portes le samedi 6 juin de 10h à 17h pour un moment de découverte pour les petits comme pour les grands !

Les activités sur place :

– Visite de la micro-miellerie

– Dégustation de miel

– Découverte de la ruche pédagogique

– Coloriage et petites activités pour les plus petits

– Restauration possible sur place (payante)

Au plaisir de vous retrouver afin de vous partager notre métier passion !

Mathieu et Manon :)

La Ferme Aux Abeilles Cami&Lou 2 rue du ruisseau 68210 Ballersdorf Ballersdorf 68210 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est

À la découverte de l’apiculture pour tous les âges ! portes ouvertes apiculture

Mathieu DIFFORT