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A la découverte de l’Aveyron Flagnac

A la découverte de l’Aveyron Flagnac

A la découverte de l’Aveyron Flagnac lundi 4 mai 2026.

Ville : 12300 Flagnac

Département : Aveyron

Début : lundi 4 mai 2026

Fin : mardi 30 juin 2026

Tarif : Gratuit

Flagnac

A la découverte de l’Aveyron

Flagnac Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-04
fin : 2026-06-30

Date(s) :
2026-05-04

A la découverte de l’Aveyron Exposition de tableaux en impression numérique
A la découverte de l’Aveyron Exposition de tableaux en impression numérique
Hôtel des bains Salle du rougier
du 4 mai au 30 juin 2026   .

Flagnac 12300 Aveyron Occitanie +33 6 15 01 61 19  mykcs.sas@gmail.com

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English :

Discovering Aveyron: Exhibition of digitally printed paintings

L’événement A la découverte de l’Aveyron Flagnac a été mis à jour le 2026-04-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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