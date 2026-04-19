Flagnac

A la découverte de l’Aveyron

Flagnac Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-04

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-05-04

A la découverte de l’Aveyron Exposition de tableaux en impression numérique

A la découverte de l’Aveyron Exposition de tableaux en impression numérique

Hôtel des bains Salle du rougier

du 4 mai au 30 juin 2026 .

Flagnac 12300 Aveyron Occitanie +33 6 15 01 61 19 mykcs.sas@gmail.com

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English :

Discovering Aveyron: Exhibition of digitally printed paintings

L’événement A la découverte de l’Aveyron Flagnac a été mis à jour le 2026-04-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)