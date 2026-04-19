A la découverte de l’Aveyron Flagnac
A la découverte de l’Aveyron Flagnac lundi 4 mai 2026.
Flagnac
A la découverte de l’Aveyron
Flagnac Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-04
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-05-04
A la découverte de l’Aveyron Exposition de tableaux en impression numérique
A la découverte de l’Aveyron Exposition de tableaux en impression numérique
Hôtel des bains Salle du rougier
du 4 mai au 30 juin 2026 .
Flagnac 12300 Aveyron Occitanie +33 6 15 01 61 19 mykcs.sas@gmail.com
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English :
Discovering Aveyron: Exhibition of digitally printed paintings
L’événement A la découverte de l’Aveyron Flagnac a été mis à jour le 2026-04-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)