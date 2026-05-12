A la découverte de … L’église de Sognes Église de Sognes Perceneige

Perceneige

A la découverte de … L’église de Sognes

Église de Sognes 19 Rue des Pommiers Perceneige Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 14:30:00

fin : 2026-08-20 16:00:00

Date(s) :

2026-08-20

L’Église Saint-Pierre de Sognes conserve une remarquable crypte romane, véritable joyau méconnu du patrimoine médiéval de l’Yonne.

Cette église conserve une exceptionnelle crypte dédiée à Saint-Nicolas, construite peu après 1063. Située sous le chœur, elle se compose de trois nefs soutenues par douze colonnes, créant une atmosphère intime et hors du temps. On peut y admirer des vestiges de peintures médiévales ainsi qu’une dalle funéraire du XIIIe siècle, témoins précieux de la ferveur et de l’art du Moyen Âge.

Au fil de la visite guidée, laissez-vous conter l’histoire de ce lieu chargé de spiritualité, les traditions qui l’entourent et les secrets de son architecture.

Places limitées. Réservation obligatoire auprès de l’Agence d’Attractivité Sens Intense.

Cette visite est susceptible d’être modifiée au dernier moment en raison d’événements exceptionnels. .

Église de Sognes 19 Rue des Pommiers Perceneige 89260 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 65 19 49 contact@tourime-sens.com

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English : A la découverte de … L’église de Sognes

L’événement A la découverte de … L’église de Sognes Perceneige a été mis à jour le 2026-05-12 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)