A la découverte de l’église Saint-Rémi d’Orrouy et de ses vitraux classés, Eglise saint-Rémi, Orrouy

Informations pratiques

A la découverte de l’église Saint-Rémi d’Orrouy et de ses vitraux classés Dimanche 20 septembre, 10h00 Eglise saint-Rémi Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les membres de l’association Orrouy Patrimoine vous accueilleront pour vous proposer des visites commentées de l’église et la découverte de ses vitraux classés. Des animations et quiz seront proposés aux enfants.

Eglise saint-Rémi Place Doria, 60129 ORROUY Orrouy 60129 Oise Hauts-de-France 06 72 63 97 13 Nichée au cœur de la vallée de l’Automne, l’église Saint-Rémi d’Orrouy est un très bel exemple de l’architecture romane en Pays de Valois. Édifiée au XIIe siècle, elle illustre à merveille l’architecture religieuse, avec son clocher carré élégant et sa nef sobre mais harmonieuse. Restaurée au fil des siècles, elle a su conserver son authenticité et offre aujourd’hui un précieux témoignage de la vie spirituelle médiévale.

Son véritable trésor réside dans ses vitraux, classés au titre des monuments historiques : cinq verrières Renaissance du début des années 1540, qui constituent l’un des ensembles les plus importants de cette époque dans les églises rurales.

Les Journées européennes du patrimoine sont l’occasion idéale de (re)découvrir ce monument lié à notre histoire locale. Chapiteaux sculptés, volumes épurés et atmosphère apaisante qui s’en dégage… venez flâner dans ce site chargé d’âme, admirez son architecture préservée et laissez-vous emporter par le charme discret de cette église séculaire, témoin d’un passé qui continue de vibrer au présent. Parking face à l’église

Les membres de l’association Orrouy Patrimoine vous accueilleront pour vous proposer des visites commentées de l’église et la découverte de ses vitraux classés. Des animations et quiz seront proposés…

©DR