A la découverte de l’hippodrome et de ses côté coulisses pendant les courses, Hippodrome de Parilly, Bron

Informations pratiques

A la découverte de l’hippodrome et de ses côté coulisses pendant les courses Dimanche 20 septembre, 13h00 Hippodrome de Parilly Métropole de Lyon

Accès à l’hippodrome payant : 5€. Gratuit pour les mineurs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrir les courses et ses coulisses pour apprécier le spectacle avec un œil averti.

L’hippodrome de Parilly propose chaque année au moins 39 réunions de courses dans toutes les disciplines (trot & galop), dont des journées à thème avec de nombreuses animations, notamment pour les familles.

Le parcours de visite de 45 minutes environ comprend : le passage sur le rond de présentation, l’observation des écuries, du contrôle vétérinaire et de lutte anti-dopage, la découverte des pistes et des disciplines. Vous croiserez les chevaux, les jockeys et les entraîneurs, le personnel de coordination, les juges aux allures et les commissaires chargés de veiller à la régularité des épreuves.

Départ de visite toutes les 15 minutes. Inscriptions sur place, à l’accueil.

Hippodrome de Parilly 4-6, avenue Pierre-Mendès-France, 69500 Bron, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes Bron 69500 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 77 45 48 http://www.leshippodromesdelyon.fr Inauguré le 1er mai 1965, l’hippodrome de Parilly vous accueille dans un écrin de verdure. Il occupe 35 ha, comprenant bâtiments (boxes, tribunes, restaurants) et pistes pluridisciplinaires. De nouveaux espaces en tribunes sont proposés depuis les travaux de 2012. Tram T2 / Bus 81 : Parilly – Université – Hippodrome.

Découvrir les courses et ses coulisses pour apprécier le spectacle avec un œil averti.

©AgenceCouleurCasaques