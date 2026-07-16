Laboratoire Dark Room, Université Lumière Lyon 2 – Campus Porte des Alpes, Bron

Informations pratiques

Laboratoire Dark Room 1 – 18 décembre Université Lumière Lyon 2 – Campus Porte des Alpes Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-01T08:00:00+01:00 – 2026-12-01T18:00:00+01:00

Fin : 2026-12-18T08:00:00+01:00 – 2026-12-18T17:00:00+01:00

Quand la chimie révèle l’image

Découvrez l’essence de la photographie argentique avec le Laboratoire Dark Room, atelier de pratique de la photographie argentique.

Nos étudiantes et étudiants, à travers cet atelier animé par le photographe Marco Piras, ont exploré l’intégralité du processus de création, de la prise de vue à la chambre noire, en passant par le développement chimique et le tirage sur papier. L’exposition Dark Room présente les photos qu’ils et elles ont pu réaliser. Venez découvrir leur regard sur le monde, capturé à travers l’objectif et révélé par la chimie.

Par les étudiantes et étudiants et le service Culturel

Cette animation vous est proposée dans le cadre de la programmation « L’Ici et l’ailleurs – 200 ans de photographie », consultez le lien pour découvrir la programmation complète.

Université Lumière Lyon 2 – Campus Porte des Alpes 5 Avenue Pierre Mendès France, 69500 Bron 69500 La Boutasse Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes https://www.univ-lyon2.fr/ [{« link »: « https://www.univ-lyon2.fr/vie-des-campus/bicentenaire-de-la-photographie »}] L’Université Lumière Lyon 2 est un lieu d’enseignement des sciences humaines et sociales. Elle s’attache à maintenir des valeurs humaniste et solidaire, démocratique et inclusive, écologique et citoyenne.

Quand la chimie révèle l’image

© sinem boyalı – Pexels