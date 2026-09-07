À la découverte de l’oppidum d’Ensérune, Oppidum d’Ensérune, Nissan-lez-Enserune

Informations pratiques

À la découverte de l’oppidum d’Ensérune Samedi 19 septembre, 10h30 Oppidum d’Ensérune Hérault

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

La visite débute dans le parc arboré d’Ensérune. Le parcours se poursuit à travers les vestiges des quartiers d’habitation, avec en toile de fond des panoramas à couper le souffle !

Le guide présente le rôle stratégique de cette cité fortifiée exceptionnelle, véritable pont entre les mondes celtique, ibère, grec, étrusque et romain. Le musée permet ensuite de découvrir les objets mis au jour au cours d’un siècle de fouille archéologique : céramiques, monnaies, outils et armement racontent l’histoire de ces peuples et de leur vie quotidienne.

Oppidum d’Ensérune Site archéologique d’Ensérune, 34440 Nissan-lez-Enserune, France Nissan-lez-Enserune 34440 Hérault Occitanie +33467326035 https://www.enserune.fr Vestiges d’un oppidum avec pans de murs cyclopéens et silos creusés dans le sol. Tombes à incinération avec mobilier funéraire pouvant remonter au deuxième âge du fer (fibules, boucles..). Présence de céramique grecque, ibérique, campanienne et indigène. Sur le flanc méridional, ruines d’une villa romaine. Depuis Béziers ou Perpignan : N9 puis D162E Accès difficile par le village de Colombiers Depuis Carcassonne : A61 jusqu’à Narbonne, puis N9 vers Béziers et D162E Depuis Montpellier : A61 sortie Béziers ouest, direction Narbonne – Nissan-Lez-Ensérune et D162E

La visite débute dans le parc arboré d’Ensérune. Le parcours se poursuit à travers les vestiges des quartiers d’habitation, avec en toile de fond des panoramas à couper le souffle !

© Rémy Marion / Pôles d’images / Centre des monuments nationaux