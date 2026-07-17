Exposition : « Les Pionniers », Oppidum d’Ensérune, Nissan-lez-Enserune

Informations pratiques

Exposition : « Les Pionniers » 18 – 20 septembre Oppidum d’Ensérune Hérault

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:45:00+02:00 – 2026-09-18T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:45:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

L’exposition « Les Pionniers » retrace, à travers des archives, des correspondances, des plans, des photographies et des objets inédits, l’aventure scientifique et humaine des premiers découvreurs de l’oppidum d’Ensérune, de la fin du XIXe siècle à la Seconde Guerre mondiale.

Conçue comme une immersion dans la société du début du XXe siècle, elle invite le visiteur à évoluer dans un décor d’époque et à rencontrer les neuf personnalités qui ont contribué à la découverte et à la mise en valeur du site.

L’exposition met en lumière les destins croisés de chercheurs locaux, de savants de renommée européenne, d’architectes, de propriétaires, d’entrepreneurs et d’ouvriers réunis autour de cette aventure archéologique.

Elle évoque également les années 1930, période charnière durant laquelle les archéologues défrichent, explorent et se mobilisent pour obtenir les moyens nécessaires à leurs recherches. Un demi-siècle de découvertes qui permet à Ensérune d’intégrer, dès 1936, le cercle des Musées nationaux.

Oppidum d’Ensérune Site archéologique d’Ensérune, 34440 Nissan-lez-Enserune, France Nissan-lez-Enserune 34440 Hérault Occitanie 0467326035 https://www.enserune.fr Vestiges d’un oppidum avec pans de murs cyclopéens et silos creusés dans le sol. Tombes à incinération avec mobilier funéraire pouvant remonter au deuxième âge du fer (fibules, boucles..). Présence de céramique grecque, ibérique, campanienne et indigène. Sur le flanc méridional, ruines d’une villa romaine. Depuis Béziers ou Perpignan : N9 puis D162E Accès difficile par le village de Colombiers Depuis Carcassonne : A61 jusqu’à Narbonne, puis N9 vers Béziers et D162E Depuis Montpellier : A61 sortie Béziers ouest, direction Narbonne – Nissan-Lez-Ensérune et D162E

L’exposition « Les Pionniers » retrace, à travers des archives, des correspondances, des plans, des photographies et des objets inédits, l’aventure scientifique et humaine des premiers découvreurs de…

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