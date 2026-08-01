Informations pratiques

Nissan-lez-Enserune

SOIRÉE ÉTOILÉE A L’OPPIDUM D’ENSERUNE

D162E3 Nissan-lez-Enserune Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

L’oppidum d’Ensérune vous invite ce mercredi 12 août à venir découvrir la cité celtique le temps d’une soirée et à vivre une expérience ludique et familiale au musée. Une soirée magique et gratuite !

L’oppidum d’Ensérune vous invite ce mercredi 12 août à venir découvrir la cité celtique le temps d’une soirée et à vivre une expérience ludique et familiale au musée. Une soirée magique et gratuite !

À 17h et 19h, voyagez dans le temps et participez à l’Escape Game À la recherche de Tanit dans le musée d’Ensérune.

Entre énigmes et pièges éparpillés dans les différentes salles, les participants devront faire preuve de logique, de cohésion et de déduction pour aider les archéologues et mener à bien leur mission.

Chaque groupe est limité à 10 personnes de 15 ans et plus.

De 19h30 à 20h30, vous pourrez admirer l’éclipse solaire ; le ciel nous offre un spectacle rare et vous êtes invités à le vivre avec nous depuis le sommet de la colline ! Préparez vos lunettes !

Pensez à apporter votre pique-nique !

À 20h30 au cœur du parc, venez profiter, sous les étoiles, d’une séance de cinéma en plein air avec Hugo Cabret.

Réservez vos places pour l’escape Game et la séance de cinéma au 06.98.25.60.32. .

D162E3 Nissan-lez-Enserune 34440 Hérault Occitanie +33 6 98 25 60 32

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English :

The Oppidum of Ensérune invites you this Wednesday, August 12, to come discover the Celtic city for an evening and enjoy a fun, family-friendly experience at the museum. A magical evening—and it’s free!

L’événement SOIRÉE ÉTOILÉE A L’OPPIDUM D’ENSERUNE Nissan-lez-Enserune a été mis à jour le 2026-07-31 par 34 OT LA DOMITIENNE