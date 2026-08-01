Informations pratiques

Nissan-lez-Enserune

JOURNÉE DES AMIS ACTE 2

24 Boulevard des Vieux Moulins Nissan-lez-Enserune Hérault

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

ÉVÉNEMENT EXCEPTIONNEL le samedi 29 août

Pour la seconde fois… la manade vous ouvre ses portes !

Habituellement réservée à la privatisation, elle devient, le temps d’une journée, accessible à tous.

Le programme reste inchangé ferrade, démonstration, repas traditionnel…une journée traditionnelle, authentique et conviviale, comme on les aime !

ÉVÉNEMENT EXCEPTIONNEL

Pour la seconde fois… la manade vous ouvre ses portes !

Habituellement réservée à la privatisation, elle devient, le temps d’une journée, accessible à tous .

Le programme reste inchangé ferrade, démonstration, repas traditionnel…une journée traditionnelle, authentique et conviviale, comme on les aime.

La seule différence ? Cette fois-ci, c’est ouvert à tous, mais uniquement sur réservation !

Les places sont très limitées

Ne tardez pas… les premiers arrivés seront les premiers servis.

Une ouverture inédite, une expérience unique… serez-vous de la partie ? .

24 Boulevard des Vieux Moulins Nissan-lez-Enserune 34440 Hérault Occitanie +33 7 82 04 66 52 manadetor34@gmail.com

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English : JOURNÉE DES AMIS ACTE 2

SPECIAL EVENT on Saturday, August 29

For the second time, the ranch is opening its doors to the public!

Usually reserved for private events, it will be open to everyone for one day only.

The program remains the same: branding, demonstrations, a traditional meal… a traditional, authentic, and friendly day—just the way we like it!

L’événement JOURNÉE DES AMIS ACTE 2 Nissan-lez-Enserune a été mis à jour le 2026-07-30 par 34 OT LA DOMITIENNE