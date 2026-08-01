JOURNÉE DES AMIS ACTE 2 Nissan-lez-Enserune
samedi 29 août 2026 · Nissan-lez-Enserune
Informations pratiques
Nissan-lez-Enserune
JOURNÉE DES AMIS ACTE 2
24 Boulevard des Vieux Moulins Nissan-lez-Enserune Hérault
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
ÉVÉNEMENT EXCEPTIONNEL le samedi 29 août
Pour la seconde fois… la manade vous ouvre ses portes !
Habituellement réservée à la privatisation, elle devient, le temps d’une journée, accessible à tous.
Le programme reste inchangé ferrade, démonstration, repas traditionnel…une journée traditionnelle, authentique et conviviale, comme on les aime !
ÉVÉNEMENT EXCEPTIONNEL
Pour la seconde fois… la manade vous ouvre ses portes !
Habituellement réservée à la privatisation, elle devient, le temps d’une journée, accessible à tous .
Le programme reste inchangé ferrade, démonstration, repas traditionnel…une journée traditionnelle, authentique et conviviale, comme on les aime.
La seule différence ? Cette fois-ci, c’est ouvert à tous, mais uniquement sur réservation !
Les places sont très limitées
Ne tardez pas… les premiers arrivés seront les premiers servis.
Une ouverture inédite, une expérience unique… serez-vous de la partie ? .
24 Boulevard des Vieux Moulins Nissan-lez-Enserune 34440 Hérault Occitanie +33 7 82 04 66 52 manadetor34@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : JOURNÉE DES AMIS ACTE 2
SPECIAL EVENT on Saturday, August 29
For the second time, the ranch is opening its doors to the public!
Usually reserved for private events, it will be open to everyone for one day only.
The program remains the same: branding, demonstrations, a traditional meal… a traditional, authentic, and friendly day—just the way we like it!
L’événement JOURNÉE DES AMIS ACTE 2 Nissan-lez-Enserune a été mis à jour le 2026-07-30 par 34 OT LA DOMITIENNE
À voir aussi à Nissan-lez-Enserune (Hérault)
- LES NOCTURNES DES VIGNERONS DU PAYS D’EBSERUNE NISSAN Nissan-lez-Enserune 5 août 2026
- Exposition : « Comme un air venu d’Athènes », Oppidum d’Ensérune, Nissan-lez-Enserune 18 septembre 2026
- Exposition : « Les Pionniers », Oppidum d’Ensérune, Nissan-lez-Enserune 18 septembre 2026
- Visite libre : à la découverte de la Cité celtique d’Ensérune, Oppidum d’Ensérune, Nissan-lez-Enserune 19 septembre 2026
- Visite commentée « À la découverte du patrimoine naturel de l’oppidum d’Ensérune », Oppidum d’Ensérune, Nissan-lez-Enserune 20 septembre 2026