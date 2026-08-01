FESTIVAL INVITATIONS EN DOMITIENNE: VAUDOU GAME Nissan-lez-Enserune
vendredi 28 août 2026 · Nissan-lez-Enserune
Informations pratiques
Nissan-lez-Enserune
FESTIVAL INVITATIONS EN DOMITIENNE: VAUDOU GAME
Avenue de la Gare Nissan-lez-Enserune Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
La nouvelle édition du Festival InvitationS Patrimoine en Domitienne débutera le vendredi 21 août 2026, et c’est toujours GRATUIT (réservation obligatoire).
– JUSTINE BLUE TRIO
Justine Blue est une auteure compositrice aux textes engagés et inspirés de la culture afro-américaine. D’origine ardéchoise, elle vit son rêve américain dans le sud de la France en nous interprétant son album True, cette fois-ci en chantant derrière son clavier et son ukulélé. Chaque concert est une expérience singulière avec le Trio, rien ne se répète. Justine Blue improvise toujours, glissant des nuances vocales inattendues, suivant l’émotion du moment, laissant sa voix se déployer comme un instrument libre.
Justine Blue ne chante pas pour séduire, mais pour relier. Elle crée des concerts comme des espaces de présence et de beauté avec une liberté joyeuse et désarmante.
Dorian Rival guitare
Samuel Devauchelle batterie
Justine Blue: clavier, ukulele, chant, composition, paroles
-VAUDOU GAME
Le projet incandescent du chanteur guitariste Peter Solo, débarque sur scène pour un concert qui va faire vibrer corps et esprits. Entre funk vintage, grooves hypnotiques et chants vaudou venus du Togo, c’est toute la puissance d’une tradition réinventée qui s’invite en live. J’suis pas contente ! Qui aurait cru que ce cri d’insatisfaction lancerait la riche carrière d’un groupe d’afro-funk lyonnais inspiré autant par James Brown que par les chants de vaudou togolais ? Depuis ce premier single fondateur, Vaudou Game a enregistré quatre albums et donné de nombreux concerts dans le monde entier, entraînant toujours plus de fans dans une transe extatique. Avec 5 albums au compteur ce groupe s’inscrit dans le paysage de l’Afro Funk Hexagonal
Peter SOLO Chant lead + guitare lead
Laetta NAREL Baterie + backing vocal
Ornella DEBONO Saxophone + backing vocal
Théo PAGES Percussions + Clavier + backing vocal
Jean-Claver TCHOUMI Basse + backing vocal
Théo Michel Guitare + backing vocal .
Avenue de la Gare Nissan-lez-Enserune 34440 Hérault Occitanie +33 6 73 70 32 45 festival@ladomitienne.com
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English : FESTIVAL INVITATIONS EN DOMITIENNE: VAUDOU GAME
The new edition of the InvitationS Patrimoine en Domitienne Festival will begin on Friday, August 21, 2026, and admission is still FREE (reservations required).
L’événement FESTIVAL INVITATIONS EN DOMITIENNE: VAUDOU GAME Nissan-lez-Enserune a été mis à jour le 2026-08-07 par 34 OT LA DOMITIENNE
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